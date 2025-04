Było przed godziną ósmą rano. Na szlaku nie było nikogo. Nagle z prawej strony coś wyszło i zaczęło uciekać. To był niedźwiedź. Na pewno nie był młody. Nawet nie zdążyłam wyciągnąć telefonu, by zrobić zdjęcia albo nagrać film, żeby ktoś nie mówił, że sobie to wymyśliłam. To był moment. Dobrze, że niedźwiedź ruszył w przeciwnym kierunku, a nie w moją stronę. Byłam zaskoczona tym widokiem. Nawet przez moment zastanawiałam się, czy nie ruszyć za nim, ale ostatecznie nie zaryzykowałam

~ opowiadała Łętocha-Garbień w rozmowie z Interia Sport.