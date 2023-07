Poruszyli niebo i ziemię, żeby go mieć. Wiemy, co dalej

W teorii sprawa jest prosta. Tarasienko po otrzymaniu polskiego obywatelstwa podpisał dwuletnią umowę (sezony 2023 i 2024) . W praktyce jednak każdą umowę można rozwiązać, jeśli jedna ze stron wyraziłaby taką chęć. Przed debiutem Rosjanina można było mieć obawy, czy poradzi sobie w najlepszej lidze świata. Przecież nigdy wcześniej w niej nie startował. W dodatku wracał po rocznym rozbracie od ścigania. Tej przerwy po 29-letnim żużlowcu wcale nie widać, wręcz wydaje się on być w swojej życiowej formie . Tarasienko obecnie w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników całej ligi zajmuje 24. miejsce. Indywidualnie wygrał tylko 6 z 44 wyścigów, jednak często przyjeżdża na drugich i trzecich miejscach. Wliczając bonusy, to poniżej sześciu punktów nie zszedł . Mecz we Wrocławiu (w którym zdobył pięć) pomijamy, bo zawody z powodu ulewy zostały zakończone już po dziewięciu wyścigach. Tarasienko również i wtedy punktował solidnie - 1,2,2.

Tarasienko miał mecz życia w Lesznie

Rosjanin w piątkowym wyjazdowym starciu z Fogo Unią pojechał najlepiej w sezonie. Zdobył 13 punktów z bonusem w sześciu startach i tak naprawdę był jedynym jasnym ogniwem GKM-u. Ryzyka odejścia tego zawodnika nie ma. W klubie są bardzo zadowoleni z jego dotychczasowej jazdy. Jest chwalony za ambicję i profesjonalizm. Słyszymy, że każdy kolejny start przekłada się na jego wyniki na torze. Chodzi oczywiście o jazdę w zawodach, bo treningi to nie to samo.



Sam Tarasienko również wypowiada się o GKM-ie w samych superlatywach. Docenia to, co działacze - do spółki ze sponsorem Zbigniewem Leszczyńskim - dla niego zrobili. Najpierw poruszyli niebo i ziemię, aby pomóc mu zdobyć polski paszport. To nie koniec. Tajemnicą poliszynela jest, że to właśnie GKM zainteresował Rzecznika Praw Obywatelskich sprawą żużlowca (przez trzy lata miał mieć zakaz startów z polską licencją).