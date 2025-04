Konsternacja w Sparcie Wrocław. Trener nie gryzł się w język

Choć od początku hitowe spotkanie Sparty z Motorem kontrolowali goście, menedżer gospodarzy nie kryje, że rywale byli do ogrania. To odważne słowa, zważając na fakt, że ani przez moment WTS nie prowadził w niedzielnym meczu, a Sparta gościła na swoim stadionie mistrzów Polski.

- Niestety mecz był pod kontrolą Motoru Lublin, chociaż czuję, że mogliśmy wygrać to spotkanie . Zabrakło indywidualnie wygranych wyścigów. Potykaliśmy się. Musimy to przeanalizować, dlaczego tak się dzieje. Drużynie zabrakło punktów, a porażkę należy wziąć na klatę. Motor Lublin był do ogrania - mówi odważnie Dariusz Śledź.

Żużel. Mentlik w głowie Dariusza Śledzia

- Nie wiem jak to ułożymy. Muszę przejechać ze trzy raz program i pomyśleć o tym. Nie byłem przekonany do tej zmiany, ale podjąłem taką decyzję. Po tym meczu nie potrafię powiedzieć, czy to optymalne ustawienie składu. Nie wygrywaliśmy wyścigów i to mnie boli. To mecz, który powinniśmy wygrać - podkreśla Śledź.