Zawieszony lider rankingu ATP ogłasza przełomową decyzję. Nie ma już odwrotu

Perypetie Jannika Sinnera znane są doskonale nie tylko sympatykom tenisa . W marcu ubiegłego roku w organizmie włoskiego zawodnika stwierdzono obecność clostebolu. To substancja wpływająca stymulująco na wydolność fizyczną i z tego względu znalazła się na liście substancji zakazanych.

Sinner odlicza dni do powrotu na kort. Ogłosił otwarcie fundacji swojego imienia

Tylko przez moment wydawało się, że 23-latek uniknie kary. Początkowo przyjęto ze zrozumieniem jego tłumaczenia, że clostebol dostał się do jego organizmu, ponieważ znajdował się na rękach fizjoterapeuty. Ostatecznie jednak - na mocy ugody z Międzynarodową Agencją Integralności Tenisa (ITIA) - orzeczono sankcję w postaci trzymiesięcznego zawieszenia .

"Wspieramy programy, które wprowadzają ruch, zabawę i zorganizowane sporty do życia dzieci. Ponieważ zabawa nigdy nie jest tylko zabawą. To sposób, w jaki dzieci budują pewność siebie, poczucie więzi i charakter. To miejsce, w którym zaczynają rozumieć świat i swoją rolę w jego kształtowaniu" - czytamy na stronie internetowej fundacji.