Polacy nie do zatrzymania. Zrobili kolejny krok w stronę awansu

Japończycy już po pierwszym dniu znaleźli się w trudnej sytuacji, bo porażka z Włochami (1:4) postawiła ich pod ścianą. I to było widać od pierwszej minuty, gdy mocno zaatakowali Polaków .

Azjaci spróbowali kilku kombinacji, zaczęli nękać Tomasa Fucika, ale ich zapędy powstrzymał Olaf Bizacki. W 7. minucie zawodnik GKS-u Tychy otrzymał krążek pod niebieską linią i uderzył bez zastanowienia, co okazało się idealną decyzją, bo guma wylądowała w siatce .

- Japończycy trochę nas zaskoczyli, od początku zagrali twardo i ciałem, ale na szczęście to my prowadzimy - mówił przed kamerami Polsat Sport Bizacki, który zaraz po bramce wraz z kolegami zrobił tzw. kołyskę i dedykował ją swojemu dziecku, które urodziło się kilkanaście godzin wcześniej .

Później Polacy jednak znów byli w opałach, a to z powodu m. in. kar dla Krystiana Dziubińskiego i Pawła Zygmunta. Japończycy w przewadze szybko zamykali naszych zawodników, ale nie potrafili zdobyć bramki. Skuteczniejsi byli za to zawodnicy Roberta Kalabera i 45 sekund przed końcem pierwszej tercji wynik podwyższył Patryk Krężołek, który wykorzystał świetne rozegranie Zygmunta i podanie Dominika Pasia.