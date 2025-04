Wygrał ze Świątek Roland Garros. Nowa praca, były trener Igi wróci do Paryża

Sierzputowski zaś przejął Shelby Rogers, znaną Amerykankę, którą prowadził do końca jej kariery. Ostatnim turniejem byłej 30. rakiety świata było zeszłoroczne US Open - przegrała pierwszy mecz z Jessicą Pegulą 4:6, 3:6. - To pełen pasji facet, który kocha to, co robi. Wnosi pozytywną energię w każdym tygodniu, a przy długim sezonie to pomaga - mówiła Rogers w 2022 roku, cytowana przez stronę US Open.