Mistrz świata ma problem. Kto go będzie chciał?

Jeszcze dwa-trzy lata temu to byłoby nie do pomyślenia. Tai Woffinden we Wrocławiu wypracował sobie status jeżdżącej legendy i nikt nie brał pod uwagę możliwości jego odejścia z klubu. Jednak kolejny już słaby sezon spowodował, że klub innego wyjścia nie ma i niemal na pewno po sezonie pożegna się z gwiazdą sprzed lat. Woffinden to trzykrotny indywidualny mistrz świata, ale ostatnio tytuł zdobył sześć lat temu. Od tego czasu jego poziom sportowy znacząco się obniżył. Reklama

Wobec posuchy na rynku transferowym i mimo wszystko wciąż dużego nazwiska, jakie ma Woffinden, tak czy inaczej znalazły się kluby chętne do jego zatrudnienia. Mówiło się o Apatorze Toruń i Włókniarzu Częstochowa, bo te dwa ośrodki mogą być po sezonie w potrzebie. Wygląda na to, że w środowisku jest jeszcze nadzieja na odbudowanie Brytyjczyka, a pomóc w tym ma właśnie zmiana otoczenia, bo we Wrocławiu zwyczajnie się zasiedział.



Reklama Viktorija Golubic vs. Jule Niemeier. SKRÓT. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Woffinden połamany. Co teraz?

Chęć zakontraktowania Woffindena w wyżej wymienionych klubach mogła jednak w ostatnich dniach mocno zmaleć. Podczas Grand Prix w Gorzowie Tai miał paskudny upadek, który może u niego spowodować nawet koniec sezonu. Brać zawodnika w wielkim kryzysie i do tego jeszcze po poważnej kontuzji, to jednak potężne ryzyko, nawet jeśli mówimy o tak utytułowanym człowieku. Woffinden będzie kotem w worku.



Sam żużlowiec zdaje sobie sprawę, że ten rok to dla niego pasmo złych rzeczy. - Nieszczęścia chodzą parami - napisał w mediach społecznościowych po sytuacji z Gorzowa. Być może Tai wróci jeszcze w końcowej fazie sezonu, ale znów zakończy rok w złym nastroju. Od kilku lat nawet w małym stopniu nie może nawiązać do swoich najlepszych lat. Wygląda to trochę tak, jakby po trzecim tytule z Woffindena zeszło powietrze, a wraz z nim motywacja. Reklama

Tai Woffinden / Julia Podlewska / Flipper Jarosław Pabijan

Maksym Drabik i Tai Woffinden / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan