Gwiazda ligi zdecyduje się na transfer? Te słowa mówią wszystko

Trzy gwiazdy opolskiej drużyny poprowadziły Kolejarza do zwycięstwa nad Unią Tarnów 49:41 (oprócz Chmiela świetnie pojechali Mathias Thoernblom i Stanislav Melnychuk). - Pokonaliśmy faworyta rozgrywek, jednak w składzie nie było lidera Unii i jednego z najskuteczniejszych zawodników ligi, Timo Lahtiego. Troszkę to nam pomogło, chociaż nie jest powiedziane, że nie wygralibyśmy tego meczu - komentuje Robert Chmiel.

Zawodnicy wylądowali na bezrobociu. Szok, jak kluby na to zareagowały Zwycięstwo pozwoliło Kolejarzowi wskoczyć do czołowej czwórki KLŻ . - Początek sezonu nie był najlepszy w wykonaniu naszej drużyny, ale idziemy w dobrym kierunku, skoro pokonaliśmy tak mocnego rywala. Każdy zawodnik powoli odnajduje prędkość. Zaczynamy lubić nasz tor, który był atutem w ostatnich latach. Wcześniej ciężko było się dopasować - zaznacza nasz rozmówca.

Żużel. Robert Chmiel wystąpi w finale IMP. Zapracuje na transfer?

W ostatnich kilkunastu miesiącach Chmiel robi furorę na trzecim szczeblu rozgrywkowym. To już drugi tak udany sezon wychowanka ROW-u Rybnik. Świetną dyspozycję potwierdził też w eliminacjach do Indywidualnych Mistrzostw Polski. Pierwszy raz w karierze dotarł do finału. Szanse 26-latka na powrót na wyższy poziom rozgrywkowy wzrosły. - Uważam, że jestem w stanie poradzić sobie w Metalkas 2. Ekstralidze - przyznaje zawodnik.



- Telefony od zainteresowanych prezesów odbiorę, ale trwa obecny sezon i skupiam się na tym, co jest teraz. Najważniejszym celem są play-offy z Kolejarzem i dobry występ w Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Sezon trwa, zobaczymy, co będzie dalej - dodaje.