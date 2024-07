Polska gwiazda przegrała z kobietą. Motor Lublin wiedział, kogo kupuje

Za Wiktorem Przyjemskim ciągnie się porażka w Pradze z kobietą Celiną Liebmann, mimo że od tej sytuacji minęło już kilka lat. Przed Speedway of Nations 2 do wydarzeń z Markety na chwilę wrócił selekcjoner reprezentacji Polski Rafał Dobrucki, który powołał 19-latka do szerokiej kadry na finał w Manchesterze. U gwiazdy Orlen Oil Motoru Lublin jest widoczny postęp w jeździe na tzw. trudnych torach.