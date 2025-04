Organizatorzy podjęli decyzję ws. meczu Świątek - Sznajder. Jest oficjalny komunikat

Poniedziałkowe rozgrywki w Madrycie ruszyły punktualnie o godz. 11:00. Spotkania ruszyły zgodnie z planem na wszystkich kortach. Niestety, w okolicach godz. 12:30 nastąpiła awaria prądu. Okazało się, że problem jest znacznie poważniejszy i swoim zasięgiem dotknął nie tylko turniej, ale także całą Hiszpanię, Portugalię i inne kraje sąsiadujące. Udało się zakończyć jedynie kilka spotkań. Awans do najlepszej "8" imprezy rangi "1000" zdołały wywalczyć Coco Gauff i Mirra Andriejewa, które stworzą parę ćwierćfinałową.

To oznacza, że mecz Iga Świątek - Diana Sznajder odbędzie się najwcześniej we wtorek. Organizatorzy najpewniej będą musieli zmodyfikować przedturniejowe założenia, bowiem jutro miały już zostać rozegrane dwa ćwierćfinały w singlu pań. Tymczasem, jeśli awaria zostanie usunięta, na wtorek pozostanie sześć pojedynków czwartej rundy kobiecych rozgrywek w grze pojedynczej. Do tego dojdą również spotkania z innych kategorii.