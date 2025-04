Asseco Resovia nie zaliczy tego sezonu do udanych. Klub przegrał finał Pucharu CEV, a w PlusLidze najpierw rywalizację o półfinał, a później mecz o piąte miejsce, czyli przepustkę do europejskich pucharów. Drużynę czekają duże zmiany z odejściem trenera na czele. Tuomas Sammelvuo ma już jednak nową pracę, i to aż na cztery lata. Jego menedżerowie właśnie ogłosili, z kim związał się szkoleniowiec z Finlandii.