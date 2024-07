Zawodnicy wylądowali na bezrobociu. Szok, jak kluby na to zareagowały

Transfery. Peter Kildemand nadal bez propozycji

Peter Kildemand to była gwiazda światowego żużla. Duńczyk w swojej karierze wygrał nawet dwie rundy cyklu Grand Prix (Horsens 2015 i Krsko 2016). W PGE Ekstralidze również miał swój moment - w 2014 roku we Włókniarzu Częstochowa i w 2015 w barwach Stali Rzeszów błyszczał. Później, po odejściu do Leszna, zaczął spuszczać z tonu. Nie wrócił na właściwe tory, ani w Gorzowie, ani w Tarnowie. W pierwszoligowych ośrodkach z Gdańska i Gniezna był jedynie solidnym ogniwem, z biegiem czasu stracił pracę nawet na drugim szczeblu rozgrywkowym.



Stąd też przed sezonem 2023 pojawił się temat powrotu Kildemanda do Rzeszowa. Stal zbudowała dream team i pewnie awansowała z II ligi (aktualna nazwa to Krajowa Liga Żużlowa) na zaplecze PGE Ekstraligi. Po wzmocnieniu zespołu Nickim Pedersenem 34-latek wypadł ze składu. Wydawało się, że całkiem nieźle wszedł w sezon. Menedżer miał jednak inną wizję składu, wizję bez obecności Duńczyka. Szybko działacze zapalili mu "zielone światło" na zmianę klubu, aby nie tracił reszty sezonu.



O zainteresowaniu byłym uczestnikiem cyklu Grand Prix nic nie słychać. Będące w potrzebie ośrodki z Metalkas 2. Ekstraligi i Krajowej Ligi Żużlowej interesowały się innymi zawodnikami. Niedawno zawodnik pojawił się na treningu Stali. Nie przekonał jednak do siebie sztabu szkoleniowego na tyle, aby menedżer dokonał roszady w seniorskim zestawieniu. Po serii słabszych meczów skuteczność odzyskał Krystian Pieszczek, więc był chyba to dobry wybór.