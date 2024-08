Kibice wściekli na swój klub. Piszą o skandalu

Apel w stronę klubu, to paradoks

- Dlaczego nie dajemy szans młodym zawodnikom? Skandal - napisał kibic Samuel . Kowalski co prawda wystartował w zeszłorocznej rundzie na PGE Narodowym, aczkolwiek skorzystał z nieszczęścia i kontuzji Dominika Kubery. Gdyby nie ta przykra kraksa, to do tej pory nie miałby żadnego pełnego turnieju na swoim koncie.

Ośmieszył gwiazdy Grand Prix, Zmarzlika pokonał dwukrotnie

Gdyby tego było mało, to 9 sierpnia, czyli niecałe dwa tygodnie temu, robił co tylko chciał z Bartoszem Zmarzlikiem, Fredrikiem Lindgrenem i Jackiem Holderem . Naszego mistrza pokonał dwukrotnie, inkasując płatny komplet punktów.

Tak naprawdę jego postawa trzyma wrocławian przy życiu. Jeśli nawet on zawodziłby w tym sezonie, to marzenia o jakimkolwiek medalu mogliby włożyć między bajki.

Jest pod opieką mistrza w swojej profesji

Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, to już widać mały progres za sprawą Konrada Darwińskiego. Mechanik wcześniej pracował w teamie Woffindena, ale 3-krotny mistrz świata pozbył się go jakiś czas temu, o czym jako pierwsi informowaliśmy . Choć teoretycznie jest mechanikiem klubowym, to został oddelegowany właśnie do Kowalskiego.