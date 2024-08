Zamieszanie wokół transferu gwiazdy. Upublicznił prywatne wiadomości

Mistrz świata odkrył perełkę, Polak załatwił mu kontrakt

Spółka skarbu państwa postanowiła się wycofać

Cook był rozważany w momencie, kiedy Betard Spartę napotkała plaga kontuzji. Problem był taki, że nie miał on podpisanego choćby kontraktu warszawskiego, który umożliwiałby pozyskanie go poza okienkiem transferowym. Dlatego wrocławianie byli zmuszeni podpisać w zamian Charlesa Wrighta.

Na słowa Lewickiego w transmisji Kryjom odpowiedział na platformie X. - Jak widać sukces ma wielu ojców - skomentował. Lewicki dał się podpuścić i od razu opublikował prywatne wiadomości z Benjaminem . Podkreślił również, że gdyby nie wycofanie się Enei ze sponsorowania żużla, to Cook otrzymałby szansę w Polonii. Na to wszystko miało jednak zabraknąć pieniędzy.

Postawili wszystko na jedną kartę, "kibice" spadli z krzeseł

Tu warto się zatrzymać przy słowach Kryjoma. Dyrektor ma rację, bo w Pile praktycznie nikt Australijczyka nie traktował poważnie. Gdyby chcieli poznać się na jego talencie, to z pewnością pieniądze w budżecie znalazłyby się. Znamienne jest przecież to, jak lekką ręką wypożyczyli go do Leszna.