Skreślił legendę klubu. To już koniec mistrza świata

Gwiazda walczy z czasem, skreśliłby go bez wyrzutów sumienia

Brytyjczyk najwcześniej będzie w stanie wrócić na półfinał, choć i to budzi spore wątpliwości. - Jego dyspozycja budziła w tym roku bardzo dużo zastrzeżeń. W dodatku po tak długiej rekonwalescencji nie ryzykowałbym wstawianiem go z powrotem do składu - tłumaczy Leszek Tillinger.

Zrobił wielki szum, zamieszanie wokół mistrza świata

Jedno jest natomiast pewne. Woffindena w przyszłym roku w Betard Sparcie nie zobaczymy. Klub z Wrocławia porozumiał się już z Brady Kurtzem, a sam Tai miał trafić do NovyHotel Falubazu. Miał, bo zielonogórzanie chcą się wycofać z podpisanej umowy sponsorskiej, jeśli przekonają do startów Leona Madsena.

34-latek rozpalił media społecznościowe, wrzucając zdjęcie z prezesem Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Obaj panowie spotkali się w trakcie sobotniej rundy cyklu Grand Prix w Cardiff. - On już jest w niebiosach innego klubu. Widziałem go na zdjęciu z Jerzym Kanclerzem. Coś musi być na rzeczy. Gdybym był prezesem, to nie kontraktowałbym go. Tai jest wypalony, buja w obłokach - kończy.