Wielkoszlemowe turnieje w ubiegłym sezonie były prawdziwą zmorą Pauli Badosy. Hiszpanka tylko występ w US Open mogła zaliczyć do względnie udanych. Dotarła tam do ćwierćfinału. Z Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu odpadała w 3. rundzie, co jak na jej możliwości, jakość i dorobek było wynikiem mocno poniżej oczekiwań.