Próba ataku na trenera Igi Świątek. Błyskawiczna riposta, cała prawda odkryta

Iga Świątek poczynała sobie w tegorocznym Australian Open znakomicie . W drodze do półfinału nie przegrała seta i wydawało się, że jej awans do decydującej rozgrywki jest niezagrożony. Stało się jedna inaczej, Polki nie ma już w turnieju.

Iga Świątek za burtą Australian Open. Czy Wim Fissette mógł zrobić więcej?

Polscy kibice koncentrują się jednak na przyczynach porażki raszynianki. Dlaczego? Jak to się mogło stać? Co lub kto zawinił? Część internautów w nieprzyjaznym tonie odpowiedzialnością obarcza trenera Wima Fissette'a .

Czy to się udało? Zdania w tym względzie są mocno podzielone. Nie brak głosów, że Polka przegrała jednak w sferze mentalnej, bo fizycznie do turnieju przygotowana była doskonale. A formą sportową imponowała od pierwszej rundy i jeśli coś się zmieniało w kolejnych potyczkach, to tylko na plus.