Kapitalnie rozpoczęła swoją przygodę z tegorocznym Australian Open Magdalena Fręch. Polka na start wyeliminowała rewelację ostatnich tygodni, Polinę Kudiermietową (6:4, 6:4), zapewniając sobie awans do drugiej rundy, w której przyszło jej się zmierzyć z Anną Blinkową. Fanom, którzy przyszli na korty w Melbourne obejrzeć ich mecz, a w Polsce zarwali noc, by kibicować łodziance, zafundowały prawdziwy rollercoaster.

Po pierwszym secie, trwającym zaledwie dwadzieścia dwie minuty, zapewne nie brakowało tych, którzy Magdalenę Fręch spisali już na straty. 27-latka nie miała w nim za wiele do powiedzenia i nie wygrała nawet gema. Niesamowity zwrot akcji przyszedł w drugiej odsłonie spotkania. Rosjanka zaczęła popełniać błędy, które Polka skrzętnie wykorzystywała, wywierała presję, aż w końcu przejęła całkowitą kontrolę na korcie i tym razem to ona cieszyła się z seta wygranego do zera.