Napad na rodzinny dom nowej szefowej MKOl. Aresztowano dwóch mężczyzn

Utytułowana sportsmenka jeszcze tego samego dnia skomentowała swoją wygraną podczas konferencji prasowej. "To mocny sygnał, że jesteśmy naprawdę globalni i że rozwinęliśmy się w organizację, która jest otwarta na różnorodność. Będziemy to kontynuować. (...) To nie tylko wielki zaszczyt, ale także przypomnienie o moim zaangażowaniu wobec każdego z was. Będę przewodziła tej organizacji z wielką dumą" - przyznała.

