Lewandowski dostał od fanki zaskakujące pytanie. W komentarzach poruszenie

Po przedmeczowym treningu na Stadionie Narodowym Robert Lewandowski i jego koledzy z kadry rozdawali autografy i zamieniali kilka słów z zebranymi fanami - były to dzieci Aqua Szczecinek, które znajduje się pod sportową opieką Orlenu. To właśnie główny sponsor największego programu wspierającego sport młodzieży w Polsce zorganizował sesję autografową dla swoich podopiecznych.

Robert Lewandowski dostał zaskakujące pytanie

"Mam pytanie, która jest pana ulubiona bułka do jedzenia?" - zapytała jedna ze stojących przy barierkach dziewcząt. Lewandowski musiał dopytać. "Bułka do jedzenia? O Jezu, nie wiem, ale bułka czy chleb?" - upewniał się napastnik polskiej reprezentacji.

Pytająca potwierdziła, że chodzi o bułkę. "Nie jem bułek" - odparł zawodnik, co widocznie skonsternowało młodą sportsmenkę. "Ja chlebek żytni lubię. Ale bułki to nie. Dawno nie jadłem bułki. Mówisz o białej bule. Bułka taka biała. A'la kazjerka, tak? To kiedyś jadłem kajzerkę, ale to dawno temu" - wyznał Lewandowski.