W czasie gdy Robert Lewandowski przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Polski , do kraju zawitała też jego żona. Anna odwiedziła warszawskie biuro swojej firmy, spotkała się ze współpracownikami i znajomymi, poszła na wizytę do zaprzyjaźnionej fryzjerki, a wieczorem wybrała się na mecz z Maltą . Relacją prosto z PGE Narodowego podzieliła się w mediach społecznościowych. Opublikowała również lakoniczny wpis z fotografią z trybun.

W dniu meczowym obwieściła fanom coś jeszcze. Okazuje się, że przed wylotem do Warszawy udzieliła hiszpańskiej prasie wywiadu . W "El Confidencial" opowiadała o kulisach życia u boku profesjonalnego piłkarza i o tym, czym na co dzień zajmuje się w Barcelonie. Nie zabrało wątków dotyczących tańca i sportowego studia, które całkiem niedawno otworzyła w sercu Katalonii.

Żona Roberta Lewandowskiego ze specjalnym wyróżnieniem. Dołączyła do zacnego grona

Mimo że Lewandowska przyleciała do Polski, nie dała rady pojawić się na południu kraju, by osobiście odebrać medal św. Brata Alberta. Do akcji wkroczyła jednak jej mama, Maria Stachurska, która w imieniu córki podziękowała za wyróżnienie. Anna dołączyła do zacnego grona osób zaszczytnie odznaczonych przez kapitułę. Wśród nagrodzonych są ludzie sportu, m.in. Adam Małysz oraz Jerzy Dudek.