Vanessa Aleksander wyjawiła prawdę o swoich zarobkach. "Grałam za darmo"

Aleksander nie może dziś narzekać na środki do życia. Córka byłej łyżwiarskiej mistrzyni Czechosłowacji i polskiego łyżwiarza występy na scenie miała we krwi i przekuła to w bardzo obiecującą karierę aktorską. Nie wszystko szło jej jednak jak bułka z masłem. Gdy zaczynała, grała w spektaklach za półdarmo.

Vanessa Aleksander opowiedziała o swoich zarobkach

Vanessa Aleksander nie zarabiała wiele nawet po studiach

"Mogę powiedzieć, że w teatrze, po ukończeniu szkoły teatralnej, za spektakl nie na rękę dostawałam 210 zł i to po zdobyciu wykształcenia wyższego, gdzie ten etat to było coś w rodzaju złotego biletu. Nie da się utrzymać za 210 zł za spektakl w jakimkolwiek mieście, jeżeli tych spektakli jest 3–4 w miesiącu. To się troszkę zmieniło, ale ja nie chcę na to narzekać. Chętniej zrobię coś ambitnego, ciekawego, z twórcami, którzy są zaangażowani, za mniejszą stawkę, niż projekt, gdzie będzie ogromny kontrakt, ale nie będę tego czuła i nie będę czuła, że wkładam w to swoje serce. To [wynagrodzenie - przyp. red.] nigdy nie było dla mnie czynnikiem warunkującym moje decyzje zawodowe" - twierdziła Aleksander.