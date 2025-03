W Hiszpanii głośno o Marinie. Nie do wiary, jak nazwali żonę Szczęsnego

Hiszpanie toną w zachwytach nad Mariną Łuczenko-Szczęsną

Dziennikarz zdradził także, że Wojciech Szczęsny bardzo wspiera swoją małżonkę w odnoszeniu sukcesów w branży muzycznej i sam nie raz pomagał jej w procesie tworzenia piosenek. Napisał m.in. tekst do utworu "I Do", który znalazł się na albumie "On My Way". Hiszpanie na koniec podkreślili, że golkiper “Dumy Katalonii" także może liczyć na wsparcie swojej małżonki, która regularnie pojawia się na meczach 34-latka. Nawiązując do kariery artystki Sergio Perez Jimezez z "AS" nazwał Marinę "muzą" Wojciecha Szczęsnego.