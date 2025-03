Ben Shelton od długiego już czasu zaliczany jest do grona najlepszych tenisistów w tourze. Amerykanin z sezonu na sezon odnosi coraz bardziej imponujące sukcesy, a na swoim koncie ma m.in. występ w półfinale US Open 2023 i półfinale tegorocznej edycji Australian Open . W Nowym Jorku musiał uznać wyższość Novaka Djokovicia , w Melbourne natomiast pokonany został przez Jannika Sinnera . Co ciekawe, w obu przypadkach jego pogromcy sięgnęli ostatecznie po końcowy triumf.

Ben Shelton potwierdził związek z Trinity Rodman. To córka Dennisa Rodmana

Trinity Rodman jest postacią doskonale znaną nie tylko fanom futbolu, ale również koszykówki. Jest ona bowiem córką legendy NBA, Dennisa Rodmana . W grudniu ubiegłego roku w podcaście "Call Her Daddy" Alexandry Cooper piłkarka ujawniła, że jej relacje z ojcem są mocno skomplikowane , a ona sama raczej unika z nim kontaktu. 22-latka mocno cierpiała w dzieciństwie przez ojca, który znany był z prowadzenia mocno imprezowego stylu życia. Jak wyznała, najbardziej bolesne było dla niej to, że Rodman nie zachowywał się jak typowy ojciec i nie wspierał jej w spełnianiu marzeń.

Dennis Rodman w ostatnim czasie nie raz przepraszał córkę publicznie za to, że nie był takim ojcem, jakiego potrzebowała. Mimo to ich relacje pozostają nienajlepsze. Sama Trinity stwierdziła, że straciła już jakiekolwiek nadzieje na to, że ona i jej ojciec zaczną lepiej się dogadywać. "Gdy dzwoni, odbieram jego telefony tylko po to, by później nie mieć wyrzutów sumienia" - ujawniła we wspomnianym wcześniej podcaście.