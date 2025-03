Cezary Trybański doprowadził partnerkę do łez. Błyskawiczna reakcja kibiców

Po przejściu na sportową emeryturę Trybański nie zrezygnował całkowicie z aktywności fizycznej i od czasu do czasu decyduje się na wyjście ze swojej strefy komfortu. Tak było i tym razem. Gwiazdor koszykówki zdecydował się bowiem na wzięcie udziału we wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" . Już po pierwszym występie sportowiec wywołał ogromne poruszenie. Internauci byli oburzeni tym, że partnerką 45-latka jest sporo niższa Izabela Skierska i przypuszczali, że taniec Trybańskiego nie wyglądałby tak karykaturalnie, gdyby dobrano go w parę z wyższą tancerką. Oberwało się także jurorom , którzy rzekomo mieli oceniać byłego gwiazdora NBA niesprawiedliwie.

Tym gestem Cezary Trybański poruszył Izabelę Skierską. Polały się łzy na planie "Tańca z Gwiazdami"

Zachowanie byłego reprezentanta Polski w koszykówce doprowadziło poruszoną Skierską do łez. Emocji nie kryła także małżonka Trybańskiego, Joanna Trybańska, która tego wieczoru zasiadła na widowni. Zachowanie sportowca poruszyło także kibiców, którzy pozytywnie ocenili gest, jaki wykonał w stosunku do Skierskiej. "Wzruszyłam się totalnie", "Wow, Cezary - klasa! Piękne to było. A Iza to jedna z najlepszych tancerek w programie. Oby w kolejnej edycji zaszła daleko!", "Panie Cezary jest Pan wspaniałym i dobrym człowiekiem", "Cezary piękny gest w stronę Izy. Wzruszyłam się" - komentowali w mediach społecznościowych.