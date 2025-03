Andriejewa zarobiła fortunę w Indian Wells. Pieniądze musiała oddać ojcu

Mirra Andriejewa ma za sobą naprawdę udane tygodnie. Rosjanka najpierw wygrała turniej w Dubaju, a następnie sięgnęła po końcowe trofeum w Indian Wells. Dzięki tym sukcesom zarobiła naprawdę imponujące pieniądze, które zmuszona była oddać... swojemu ojcu. Na filmiku opublikowanym na kanale What The Vlog na YouTube tenisistka ujawniła, jaki prezent otrzymała ostatnio od ojca za dobre wyniki na korcie. Zakupiony on został oczywiście za wygrane przez 17-latkę pieniądze.