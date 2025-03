Legenda UFC wystartuje w wyborach prezydenckich. Zainspirował go Donald Trump

Conor McGregor to postać doskonale znana wszystkim fanom sportów walki. Jedni przez lata obserwowali jego poczynania oktagonie i śledzili uważnie wszystkie jego pojedynki, inni natomiast o Irlandczyku dowiedzieli się ze względu na liczne skandale z jego udziałem. Bójki w pubach, oskarżenia o napaść, mocno kontrowersyjne wpisy w mediach społecznościowych - to właśnie z takich "wyskoków" znany jest legendarny zawodnik Ultimate Fighting Championship. Były mistrz UFC zdaje jednak nie przejmować się swoim wizerunkiem "bad boya" i podjął dość nieoczekiwaną decyzję.

Conor McGregor startuje na prezydenta Irlandii. Zaskakująca decyzja po spotkaniu z Donaldem Trumpem

Jak się okazuje, spotkanie z Donaldem Trumpem mocno zainspirowało Conora McGregora do podjęcia działań. Teraz zamieścił on wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował, że zamierza wystartować w wyborach na prezydenta Irlandii. "Następne wybory prezydenckie muszą odbyć się do 11 listopada 2025 roku. Kto inny przeciwstawi się rządowi i sprzeciwi się tej ustawie? Każdy inny kandydat na prezydenta, którego spróbują wysunąć, nie będzie im stawiał oporu. Ja to zrobię! "- przekazał na Instagramie.

Sportowiec podkreślił, że zamierza być demokratycznym liderem kraju, a podejmowanie decyzji w kluczowych sprawach dotyczących Irlandii należeć będzie do obywateli. "To nie jest ani mój, ani rządowy wybór. To wybór Irlandczyków! Zawsze! To jest prawdziwa demokracja! Oto przyszłość Irlandii ze mną jako prezydentem. Wszyscy obywatele Irlandii mają głos i wybór co do swojej przyszłości! Niech Bóg błogosławi naszych ludzi! Głosuj na McGregora i niech Twój głos będzie usłyszany" - podsumował.