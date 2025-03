Już skreślili Igę Świątek, oto brutalny werdykt. Wieszczą szybkie odpadnięcie

Rozpoczął się drugi z turniejów tzw. Sunshine Double. Z Kalifornii najlepsi tenisiści świata przenieśli się na Florydę, do Miami. Mirra Andriejewa poszuka tutaj kolejnego głośnego triumfu. W ostatnich tygodniach sięgnęła po dwa tytuły w Dubaju i Indian Wells, jednak tylko jedna osoba z grona ośmiu dziennikarzy panelu eksperckiego tennis.com twierdzi, że ponownie będzie górą. To Emma Storey, która co ciekawe typuje Igę Świątek do odpadnięcia we wczesnej fazie turnieju. Jest zdania, że może przegrać z Belindą Bencić w 1/8 finału. Reklama

Forma Bencic po urlopie macierzyńskim jest imponująca. Wróciła już do czołowej 50, ma na koncie trofeum WTA 500 w tym roku i z każdym turniejem staje się coraz lepsza i bardziej powtarzalna. Chociaż może zmierzyć się z Igą Świątek w 1/8 finału, jej ostatnie zwycięstwa nad Coco Gauff i Emmą Navarro - w połączeniu z obecnymi problemami Świątek - mogą sprawić, że Szwajcarka dojdzie do przynajmniej ćwierćfinału ~ Emma Storey (za tennis.com)

David Kane ma podobną opinię. "Jeśli jej (Świątek - red.) długi manifest na Instagramie to jakakolwiek wskazówka, to jasne jest, że nie wszystko u niej jest w porządku. Nie udało się jej wygrać dużych meczów przez cały sezon. Może mieć problemy na tych szybszych kortach, być może będzie patrzeć w przyszłość, w stronę turniejów na mączce, gdzie ma jeszcze więcej punktów do obrony" - zaargumentował.

Za faworytkę zmagań w Miami uznaje się Arynę Sabalenkę, jej nazwisko wskazało pięciu żurnalistów. Liderka światowego rankingu była o seta od wygranej w Indian Wells, ale wspomniana 17-latka rzuciła tenisowy świat na kolana i zdobyła kolejny cenny skalp. W poprzednich dniach Rosjanka pokonywała przecież też po dwa razy Igę Świątek i Jelenę Rybakinę. Liya Davidov przewiduje, że w finale dojdzie do powtórki z Kalifornii. Ed McGrogan jako tę pokonaną finalistkę wskazał Dianę Sznajder, wspomniany Kane Clarę Tauson, Steve Tignor Jessicę Pegulę, a Franziska Bruells - Świątek.

"Z czasem opanuje emocje i pokaże swój najlepszy tenis. W Indian Wells była już w stanie pokazać wiele z tego, a ostatnie szlify mogą nastąpić teraz w Miami" - podkreśliła Bruells. Reklama

Nie wiedzą, czego spodziewać się po Idze Świątek w Miami.

Jest jedną z trzech osób w panelu, które przypisały raszyniance mecz finałowy. Pozostałe dwie twierdzą nawet, że nasza rodaczka zdobędzie tytuł - to Stephanie Livaudais i Joel Drucker. Co interesujące, w obu przypadkach Polka miałaby w starciu o trofeum pokonać Coco Gauff. Jak widać, predykcje co do Świątek mają dużą amplitudę. Trudno się dziwić, bo wiceliderka rankingu tak samo wahająco prezentuje się ostatnio na korcie. Pokazuje wielkie umiejętności, ale dobre wymiany przeplata z nerwowymi reakcjami i zagraniami.

Polska doczekała się jak dotąd trzech singlowych zwycięstw w Miami. W 2021 roku bohaterem był Hubert Hurkacz, który wygrał z 19-letnim wtedy Jannikiem Sinnerem. W zawodach WTA polskie triumfy oddzieliła dekada. W 2012 r. najlepszą zawodniczką okazała się Agnieszka Radwańska (pokonała Marię Szarapową), a w 2022 r. Świątek, oddając Naomi Osace tylko 4 gemy. Do tego trzeba dodać wygrane Hurkacza, Radwańskiej i Łukasza Kubota w zmaganiach deblowych. Reklama

