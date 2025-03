Tyle kosztuje karnet na siłowni Lewandowskiej. Niewielu mogłoby sobie pozwolić

Reporter Pudelka, Piotr Grabarczyk, wybrał się do Barcelony, by samemu przekonać się, jak wygląda od środka Edan Studios. Chciał jednak nie tylko poćwiczyć, ale również porównać ceny do tego, co można zobaczyć w Polsce. Od razu zwrócił uwagę na to, ile kosztuje karnet.

Anna Lewandowska pod lupą

Edan Studios to ostatnio jedna z najważniejszych gałęzi biznesu Anny Lewandowskiej. W jej centrum fitness bywają znane osoby z Barcelony, a właścicielka przybytku stara się o to, by każdy mógł czuć się tu jak u siebie i aby miejsce było przyjazne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Póki co to właśnie te pierwsze są w znacznej mierze klientelą siłowni Lewandowskiej. Reklama

Wybrać się tam postanowił dziennikarz Pudelka. Na miejscu wziął udział w intensywnym treningu pod okiem trenerów oraz samej Lewandowskiej, która często przychodzi do Edan Studios, by doglądać tego, co dzieje się w interesie. Na miejscu dominuje język hiszpański, słychać jednak również polskie wypowiedzi. Na niektóre zajęcia trzeba też zapisać się z pewnym wyprzedzeniem.

Tyle trzeba zapłacić za karnet na siłowni Lewandowskiej

Od razu warto podkreślić, że Barcelona to miasto bardzo drogie, m.in. przez wzgląd na bardzo silną gałąź turystyczną. Lewandowska postanowiła jednak, że jej miejsce może być przyjazne dla także dla zwykłych mieszkańców, więc dla miejscowych to, co widać w cenniku, nie musi być wcale mocno wygórowane. Co innego w przeliczeniu na polskiego złotego.

Za miesięczny karnet pozwalający bez limitów wchodzić na siłownię i odbywać zajęcia z trenerami trzeba zapłacić 199 euro. W przeliczeniu na złotówki to około 830 zł. Taniej wychodzą pojedyncze zajęcia, na które można się zapisać. Za nie trzeba wyłożyć 21 euro, czyli około 90 zł. Reklama

