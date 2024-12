Córka legendy przerywa milczenie. Ujawnia bolesną prawdę o ojcu

Trinity Rodman po latach zdecydowała się na bolesne wyznanie. Chodzi o jej relacje z ojcem, Dennisem Rodmanem

Gwiazda Washington Spirit przyznała, że czasów dzieciństwa nie wspomina najlepiej, a to wszystko przez imprezowy styl życia Dennisa Rodmana. Koszykarz stale urządzał w domu huczne imprezy, przez co jego córka bardzo często musiała spać w samochodzie. To jednak nie było dla 22-latki najgorsze. Najbardziej bolesne było to, że gwiazdor NBA nie zachowywał się jak typowy ojciec i nie wspierał jej szczerze w spełnianiu marzeń. Jako przykład piłkarka opowiedziała o sytuacji, która miała miejsce w 2021 roku. Wówczas Dennis Rodman niespodziewanie pojawił się na jej meczu, jednak - jak twierdzi Trinity - jej ojciec nie zrobił tego, by zobaczyć ją w akcji na boisku, a po to, by znów znaleźć się w centrum zainteresowania i wzbudzić poruszenie.