Poruszenie pod wpisem Krychowiaka. Fani mówią tylko o jednym

Grzegorz Krychowiak to jedna z najbarwniejszych postaci w polskim sporcie. Były reprezentant naszego kraju w piłce nożnej nigdy nie ukrywał, że oprócz futbolu mocno interesuje się modą i to właśnie z nią wiąże swoją przyszłość. Na długo przed zakończeniem swojej przygody w polskiej drużynie narodowej 35-latek zdecydował się założyć swoją markę modową "Balamonte", która oferuje wysokiej jakości ubrania dla mężczyzn.

"Zależało mi na tym, by zrobić ze swojej pasji biznes i zainwestować w nią pieniądze. Przyszła do mnie taka propozycja i doszedłem do wniosku, że to strzał w dziesiątkę. Po pierwsze, wiedziałem, że będzie mi to sprawiało przyjemność. Po drugie czułem, że brakuje w Polsce miejsc, gdzie można kupić świetnie skrojone garnitury z dobrych materiałów" - mówił Krychowiak kilka lat temu o swoim biznesie w rozmowie z dziennikarzami Plejady.