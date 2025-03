Koniec koszmaru Nicoli Zalewskiego. W końcu. Nastąpił wyczekiwany moment

Gdy Nicola Zalewski zmieniał klub z AS Roma na Inter Mediolan , wielu pukało się w głowę. W końcu nietrudno stwierdzić, że reprezentant Polski zdecydował się odejść z gorszego zespołu do lepszego. Wystarczy spojrzeć na to, że właśnie zespół z Mediolanu jest aktualnym mistrzem Włoch oraz wciąż walczy w Lidze Mistrzów , a ekipa z Rzymu jak na razie marzy o tym, aby zakończyć sezon w czołowej czwórce.

Zalewski wrócił do gry. W końcu

Wydawało się, że powinien wrócić do gry przed zgrupowaniem reprezentacji Polski. Ostatecznie na nim się nie pojawił i przez ten czas mógł w spokoju wyleczyć swój uraz tak, aby być dostępnym do gry. Simone Inzaghi oczywiście z dużym spokojem podszedł do wprowadzenia Zalewskiego do gry ponownie.