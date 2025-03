Paweł Wąsek zdradził, dlaczego nie chciał trenować z Thomasem Thurnbichlerem. "Tak drużyna nie może funkcjonować"

Bardzo dziękuję za PZN za to, że mnie tak docenił. Wolę jednak trenować w kadrze. To mnie napędza. Jeszcze jestem za młody na trening indywidualny. Z Thomasem trenowało mi się bardzo dobrze, ale widać było, że to nie działa w drużynie. Brakowało po prostu atmosfery. Można zatem było się spodziewać zmiany, bo tak drużyna nie może funkcjonować. Teraz nowym trenerem będzie Maciej Maciusiak, z którym mamy dobry kontakt, On sam też doskonale wie, co nie grało. Nie boję się zatem tej zmiany. Szkoda mi oczywiście Thomasa, ale taki jest sport. oby to wyszło wszystkim na dobre

~ mówił Wąsek.