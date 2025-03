San Antonio Spurs po niedawnej serii trzech zwycięstw z rzędu znów popadli w kryzys. Najpierw zostali rozbici przez Detroit Pistons 96:122. Później przegrali z Cleveland Cavaliers 116:124, a następnie z Boston Celtics 111:121. Mimo to po ostatnim spotkaniu dosyć zadowolony mógł być Jeremy Sochan, który zaliczył świetny występ przeciwko aktualnym mistrzom NBA. Polak zdobył 18 punków i zaliczył osiem zbiórek, trzy asysty oraz dwa przechwyty. W potyczce z Golden State Warrios był jednak cieniem siebie z poprzedniej kolejki.

Golden State Warriors gromi San Antonio Spurs. Padły rekordy sezonu

Ekipa z San Francisco znakomicie rozpoczęła mecz w San Antonio. Goście zamienili siedem pierwszych rzutów na punkty i szybko wyszli na prowadzenie 7:2, gwarantując sobie pewien komfort gry od początku. To przełożyło się na bardzo pewne zwycięstwo w pierwszej kwarcie 44:27. Warto podkreślić, że połowa punktów koszykarzy Golden State Warriors została zdobyta po rzutach za trzy punkty, co dało tej ekipie aż 71-procentową skuteczność w tym elemencie .

W drugiej kwarcie oba zespoły nie powiększyły znacząco zdobyczy punktowej. Była to część meczu najmniej "obfita" w celne rzuty. Ostatecznie 24:17 wygrali ją przyjezdni. Na początku trzeciej kwarty fenomenalną skutecznością popisał się Moses Moody. Rzucający obrońca Golden State Warriors zaledwie w ciągu czterech minuty zdobył 11 punktów. Goście w tej części spotkania już zupełnie "odjechali" Spurs. W trakcie trzeciej kwarty mieli serię 18:0, co dało im ostatecznie 43 punkty, przy 29 przeciwników.

Do rozstrzygającej partii San Antonio Spurs podchodziło ze stratą 38 punktów do rywali. Gospodarze byli zupełnie bezradni, o czym świadczy rekordowy wynik Golden State Warriors w zdobyczy punktowej po stratach. "Warriors" zdobyli w ten sposób aż 34 punkty po 21 stratach graczy Spurs, co jest ich rekordem sezonu. Ostatecznie Golden State Warriors rozgromili San Antonio Spurs 148:106 i zaliczyli rekordowe spotkanie pod względem zdobytych punktów w tym sezonie NBA.