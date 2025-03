Thurnbichler jednak traci posadę? Padło jedno zdanie za dużo. Termin ustalony

Thomas Thurnbichler pozostanie trenerem polskiej kadry skoczków narciarskich przynajmniej do końca bieżącego sezonu. Co potem? Kluczowa decyzja w tej kwestii zapadnie w maju po obradach zarządu PZN. Niewykluczone, że zmieni się charakter pracy Austriaka. Taki scenariusz wyłania się z zagadkowej wypowiedzi, jaka padła na antenie Polsatu Sport 2. Dziennikarz Krzysztof Rawa zasugerował, że dobrym rozwiązaniem dla 35-letniego szkoleniowca będzie "usadowienie go w końcu tam, gdzie będzie miał pewien komfort pracy".