Tegoroczny sezon jest na ten moment nieudany dla Magdaleny Fręch. Na początku sezonu Polka zmagała się z problemami zdrowotnymi, miała złamany palec u stopy . Utrudniło jej to bezpośrednie przygotowania do rywalizacji w Melbourne, przylatywała do stolicy stanu Wiktoria bez ani jednego zwycięstwa. Podczas Australian Open zanotowała jednak najlepszy wynik w 2025 roku. Dotarła do trzeciej rundy, gdzie stoczyła trzysetową batalię z Mirrą Andriejewą.

Kontuzja Magdaleny Fręch. Polka wycofała się z turnieju WTA 500 w Charleston

To niepokojąca informacja przed zbliżającym się zgrupowaniem kadry. Fręch znalazła się we wstępnym składzie naszej drużyny na turniej eliminacyjny w Radomiu (10-12 kwietnia), którego stawką będzie awans do listopadowych finałów Pucharu Billie Jean King. Na ten moment oprócz Magdaleny w ekipie znalazły się także Magda Linette, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Póki co nie ma w tym gronie Igi Świątek, ale do 6 kwietnia kapitan Dawid Celt może jeszcze dokonywać roszad.