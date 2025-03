Fantastyczne wieści dla polskich kibiców. Czekamy tylko na oficjalny komunikat

Noriaki Kasai i Simon Ammann razem liczą sobie... 95 lat. Ale nie tylko metryka decyduje o tym, że doczekali się w świecie skoków narciarskich statusu legendy. Łączy ich niegasnące zamiłowanie do dyscypliny sportu, którą nadal uprawiają mimo zaawansowanego wieku. Jak informuje Mateusz Leleń z TVP Sport, obaj znaleźli się na liście zgłoszeń do zawodów Pucharu Kontynentalnego, które w najbliższy weekend odbędą się w Zakopanem. Dla polskich kibiców to będzie nie lada gratka.