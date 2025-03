Kolejni Norwegowie zawieszeni. FIS ogłasza oficjalnie, nowe podejrzenia

8 marca wybuchła jedna z największych - jeśli nie największa - afera w dziejach skoków narciarskich . To właśnie wówczas, podczas mistrzostw świata w Trondheim, reprezentacja Norwegii została przyłapana na oszustwie dotyczącym niezgodnej z przepisami ingerencji w kombinezony .

Norwegowie zresztą po pewnym czasie przyznali się do naruszenia zasad, a 12 marca nadszedł istotny komunikat ze strony FIS, w myśl którego tymczasowo zawieszono m.in. Mariusa Lindvika oraz Johanna Andre Fofranga . To nie był jednak koniec.

Kulisy skandalu na MŚ w skokach narciarskich. To nie koniec konsekwencji dla Norwegów?

FIS ogłasza kolejne zawieszenia. Skandal z Norwegami odżył na nowo

W czwartek, krótko po godz. 14.30, rozpoczęła się specjalna konferencja prasowa na której przedstawiciele FIS przekazali kolejne ustalenia ws. całego skandalu. Dyrektor ds. komunikacji Bruno Sassi od razu przeszedł do rzeczy.

Jak stwierdził, 12 marca doszło do dokładnego sprawdzenia strojów norweskich skoczków, skoczkiń, kombinatorów i kombinatorek biorących udział w MŚ. Nie wykryto nieprawidłowości jeśli mowa o kombinezonach żeńskiej reprezentacji w skokach i męskiej oraz żeńskiej kadry w kombinacji norweskiej.

"Jesteśmy tu po to, by sprawiać, że zawody przebiegają w bezpieczny i uczciwy sposób" - podkreślił obecny również na konferencji sekretarz generalny FIS Michel Vion. Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, wskazał z kolei, że w strojach Pedersena, Sundala i Johanssona wykryto manipulacje innego typu niż we wcześniejszych przypadkach.