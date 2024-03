Ogromna luka w świecie skoków. „Nie wiem, czy w ogóle starczy słów”

Peter Prevc toczył epickie boje z Kamilem Stochem

Peter Prevc i niezapomniany sezon 2015/2016

Niezapomniany był dla "Pero" - bo tak go nazywają znajomi - sezon 2015/2016. To wtedy sięgnął jedyny raz w karierze po Kryształową Kulę. Był tej zimy absolutnym dominatorem. Ustanowił wówczas wiele rekordów. Zdobył 2303 punkty. Odniósł 15 zwycięstw w sezonie i 22 razy stawał na podium w zaledwie 29 konkursach. To była zima marzeń dla Prevca. Wcześniej bowiem wygrał Turniej Czterech Skoczni, a do tego został mistrzem świata w lotach na Kulm i zdobył Małą Kryształową Kulę za loty.

Tak bogata kariera sportowa wymaga jednak wielu wyrzeczeń. Nie tylko od samego zawodnika, ale także od jego najbliższych. Przez lata czuła to rodzina Prevca. - Zawsze starałam się robić to, co było najlepsze dla Petera, ale czasami nie było to wcale optymalne. Sukcesy wiążą się z pewnymi przywilejami i to jest niesamowite, ale kiedy jest ciężko, to jest szalenie ciężko. Myślę, że to dobre porównanie do dzieci. Kiedy dziecko jest szczęśliwe, ty jesteś szczęśliwy razem z nim. Z drugiej strony, kiedy ono nie jest szczęśliwe, jest to dla ciebie trudne. Tutaj jest podobnie. Chcesz znaleźć wyjście z kryzysu. Czasem to działa, czasem nie. Czasem wcześniej, czasem później - mówiła Mina Prevc, żona skoczka w rozmowie z portalem siol.net.