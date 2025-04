Wrze o ogłoszeniu FIS. Norwegowie wracają po skandalu? Już wiadomo

Komunikat wypuszczony tego dnia przez FIS nie wskazuje jednak w jednoznaczny sposób na całkowite uchylenie sankcji, które otrzymali: Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Robin Pedersen, Kristoffer Sundal i Robert Johansson. "(Zawodnicy red.) będą mogli uczestniczyć w sesjach treningowych lub innych zajęciach organizowanych przez Norweski Związek Narciarski lub inne Narodowe Związki Narciarskie ze skutkiem natychmiastowym" - możemy wyczytać w treści oświadczenia FIS. W praktyce nie oznacza to, że wspomniani wyżej Norwegowie ponownie otrzymali prawo do startu we wszystkich imprezach organizowanych przez FIS. Umożliwiona została im jedynie możliwość podjęcia przygotowań do nowego sezonu wraz z resztką kadry narodowej.