Decyzja ws. Stocha zapadła. Adam Małysz zdradza. Przełomowe słowa

Dla Dawida Kubackiego , Piotra Żyły i Kamila Stocha każdy kolejny weekend był walką z samym sobą. Raz było lepiej, raz gorzej, ale wyraźnie brakowało regularności. Dobre konkursy przeplatali z tymi wybitnie nieudanymi, gdzie nie wchodzili nawet do drugich serii. Od kilku lat po sezonie pojawia się tradycyjnie jedno pytanie, a sformułować je można mniej więcej w ten sposób - "Co z przyszłością starszyzny?" . Chodzi rzecz jasna o wspomnianych Stocha i Żyłę, którzy są z rocznika 1987.

Kamil Stoch kończy kariery. Adam Małysz rozwiał wątpliwości

O ile w przypadku Żyły nic nie wskazuje na to, aby miał zakończyć karierę, o tyle jeśli chodzi o Stocha, ten zawsze pozostawia sobie pewną furtkę, bo regularnie mówi o "odpoczynku", nie odpowiadając bezpośrednio na pytania o koniec kariery. - Po takim sezonie najpierw muszę odpocząć. To jest wszystko, o czym w tym momencie marzę. Jestem wykończony pod każdym możliwym względem: fizycznie i psychicznie, totalnie wyzuty z energii. Jedyne, o czym marzę, to żeby jutro nie musieć myśleć, że znowu kolejnego dnia mam trening - mówił przed kamerami Eurosportu po zakończeniu finałowego konkursu w Planicy.

- Kamil, Piotr i Dawid to bardzo doświadczeni skoczkowie. Sami wiedzą najlepiej, jakich treningów potrzebują, dlatego gdy odpoczną usiądziemy do rozmów z nimi, z trenerami i będziemy chcieli to wszystko jak najlepiej zaplanować - dodał Małysz. Wydaje się więc, że mamy pełną jasność. Trenerem kadry A pozostaje na sezon 2024/2025 Thomas Thurnbichler, a i skład skoczków powinien pozostać taki sam lub bardzo bliski temu, co widzieliśmy w Planicy. Można pewnie liczyć na to, że do składu wróci Paweł Wąsek.