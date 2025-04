Ma uratować polskie skoki. "Charakter podobny do Horngachera"

Maciej Maciusiak z dnia na dzień stał się najważniejszą osobą w polskich skokach. Wydaje się, że żaden z trenerów kadry w ostatnich kilkunastu latach nie miał tak trudnego zadania. 43-latek ma bowiem ledwie kilka miesięcy, by z przeciętnej drużyny zrobić znowu jedną z najlepszych ekip świata.

Takiej zmiany w polskich skokach nie było od 1991 roku. To wtedy ostatni raz wymieniony został trener kadry na rok przed igrzyskami. Zadanie szalenie ryzykowne, ale nie padło na osobę znikąd. Maciusiak od wielu laty bowiem aspirował do tego, by prowadzić kadrę skoczków. To dzięki jego pracy z dołka wychodzili Maciej Kot, Dawid Kubacki, czy Stefan Hula. To on dla skoków odzyskał Andrzeja Stękałę. Długo walczył też o Krzysztofa Bieguna, z którym osiągnął wiele sukcesów. Reklama

Reklama Rafał Kot i Krzysztof Rawa o zmianie trenera polskich skoczków. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Już na początku Maciej Maciusiak dostał wielkie wsparcie skoczków

- Dla niego zawodnicy byli zawsze na pierwszym miejscu. Jeżeli któryś z nich potrzebował pomocy, to nie odmawiał. Dobro skoczków było zawsze dla niego najważniejsze - mówiła Anna Maciusiak, żona trenera polskiej kadry, w rozmowie z Interia Sport.

Sam szkoleniowiec wcale nie uważa się za najważniejszą osobę w polskich skokach.

- To nie ja jestem najważniejszy. Tymi są skoczkowie i cały sztab. Sam zdaję sobie sprawę z tego, że w pojedynkę nie ma szansy na sukces na takim poziomie - mówił Maciusiak w niedawnej wspólnej rozmowie Interia Sport i Przeglądu Sportowego Onet.

Trener ten doskonale wie, jak ważna w pracy jest atmosfera. Teraz kiedy ma stuprocentowe poparcie u skoczków, wie, że to się nie może nie udać.



- Ten rok pokazał, że trening i organizacja wszystkiego były dobre. Na to zawodnicy na pewno nie narzekali, ale trochę było tak, że to zaufanie gasło, a bez niego trudno przeskoczyć pewne rzeczy - przyznał.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ma pełne zaufanie skoczków. Reklama

- Z mojej perspektywy zmiana na trenera Maciusiaka, jest zmianą na lepsze. Do tej pory brakowało jasnego przekazu. Czasami robiliśmy zbyt wiele rzeczy naraz. Z Maćkiem na pewno się dogadamy i będziemy poprawiać nasze skoki krok po kroku - przyznał Jakub Wolny.

Wielkie sukcesy i "naprawianie" skoczków. Dla PZN ciągle był za młody

To z nim Maciusiak osiągnął sukcesy, jakich w juniorskich skokach w Polsce nie było nigdy. Razem zdobyli dwa złote medale na jednej imprezie. Wolny w 2014 roku został mistrzem świata juniorów indywidualnie, co wówczas było wielką niespodzianką, ale też razem z kolegami: Aleksandrem Zniszczołem, Klemensem Murańką i Biegunem, sięgnął po złoto w drużynie.

Kilka tygodni wcześniej ten ostatni został zwycięzcą zawodów Pucharu Świata w Klingenthal. I to też była zasługa Maciusiaka, bo przecież wówczas prowadził Bieguna, który nawet przez pewien czas był liderem Pucharu Świata.



W sezonie 2015/2016 to kadra B prowadzona wówczas przez Maciusiaka ratowała sezon polskim skokom. To wtedy wyskoczył Stękała i przebudził się Zniszczoł, a u tego szkoleniowca odżyli zdegradowani do kadry B Kot i Kubacki. Znowu na niezły poziom wskoczył Hula. Reklama

Po sezonie odszedł z kadry trener Łukasz Kruczek i wydawało się, że jego następcą może być Maciusiak. Wtedy był jednym z najpoważniejszych kandydatów. Miał wówczas 34 lata. W Polskim Związku Narciarskim uznali jednak, że jest jeszcze zbyt młody na to stanowisko, choć kilka lat później nie przeszkodziło działaczom w zatrudnieniu 32-letniego Thomasa Thurnbichlera.

Dużo wówczas mówiło się o tym, że Maciusiak sabotował pracę Kruczka. Dla ludzi ze środowiska wcale nie było tajemnicą, że obaj panowie nie przepadają za sobą. Nigdy nie byli przyjaciółmi, choć pracowali ze sobą przez wiele lat.

- Nie sabotowałem pracy Łukasza Kruczka. Po prostu wszyscy w kadrze B zawsze stali po stronie zawodników. Chcieliśmy, by sprawiedliwe było powoływanie na zawody Pucharu Świata. Mieli na nie jeździć najlepsi, a nie do końca tak było. Cały czas musieliśmy walczyć o swoich zawodników - przyznał wówczas Maciusiak w rozmowie ze mną.

Skocznia to wielka miłość Macieja Maciusiaka i... rywalka jego żony

Teraz został pierwszym polskim trenerem kadry skoczków od 2016 roku. Spełnia się jedno z jego wielkich marzeń. Tym największym pozostaje zdobycie medalu olimpijskiego.

Reklama

- Maciek ma pełne wsparcie ze strony rodziny. Teraz pewnie będziemy spędzać ze sobą mniej czasu, ale stoi przed wielkim wyzwaniem. To naprawdę trudna misja, ale wierzymy, że wszystko się ułoży - powiedziała żona naszego trenera.

Maciusiak wcale nie musiałby się zajmować skokami, bo ma z czego żyć. Tyle że ta praca jest jego wielką miłością.



Skocznia to jego - mam nadzieję, że po mnie - druga miłość. To moja największa rywalka (śmiech). Zawsze kiedy przejeżdżaliśmy z Maćkiem obok Wielkiej Krokwi, to nie patrzyłam na nią. Wiedziałam, że albo ją pokocham, albo znienawidzę ~ śmiała się Anna Maciusiak, która w obrazowy sposób przedstawiła, ile dla jej męża znaczą skoki.

- Trenerka jest jego pasją. Od zakończenia kariery przygotowywał się do tego, by zajmować się tych fachem. Kiedy studiował w Katowicach, to jeździliśmy tam razem z dzieckiem. On się realizował, a my mu towarzyszyliśmy, żeby być razem - dodała.



Maciusiak jest jednym z niewielu tak wykształconych polskich szkoleniowców. Ma papiery trenera pierwszej klasy.



Dostał szansę od Łukasza Kruczka i Hannu Lepistoe. Lata z Adamem Małyszem odmieniły jego życie

Kiedy zrozumiał, że w skokach niewiele zwojuje jako zawodnik, to postanowił się kształcić. W Pucharze Świata nigdy nie wystąpił, choć startował w kwalifikacjach. Był mistrzem Polski, ale w drużynie.



Jako trener bardzo się rozwijał. Pierwsze kroki stawiał jako asystent Piotra Fijasa w kadrze juniorów. Wtedy jeszcze sam skakał. Potem jednak dostał propozycję, która odmieniła jego życie. Reklama

- Akurat byłem po treningu na K-70. To były moje pierwsze skoki po zimie. Po zajęciach podeszli do mnie Hannu Lepistoe razem z Łukaszem Kruczkiem. Obaj zapytali mnie wtedy, czy nie chciałbym z nimi pracować. Z dnia na dzień zatem rozpocząłem pracę w kadrze - przyznał kiedyś Maciusiak w rozmowie z Interia Sport.

Choć w tym sztabie pełnił tylko rolę serwismena, to jednak był to sportowy awans. Trafił do grupy wielkiego mistrza, jakim był Adam Małysz. Miał szansę podpatrywać też jednego z najlepszych trenerów świata - Fina Hannu Lepistoe. Dużo mógł wówczas nauczyć się też od Kruczka.

Umie zjednać zawodników i jest stanowczy. "Trochę podobny do Horngachera"

Później był trenerem kadry B i juniorów. Kiedy ostatni raz nim zostawał, wszystko odbywało się za jego plecami, o co ma do dziś żal do wielu osób, a Maciusiak jest z grona tych, którzy cenią sobie szczerość. Sam też potrafi powiedzieć prawdę w oczy. Zawsze walczy o to, co chce osiągnąć. Tak było właśnie w przypadku zesłania do kadry juniorów po tym, jak ratował polskie skoki w sezonie 2015/2016 i kiedy przychodził Stefan Horngacher. Austriak chciał rozbić jego sztab, ale Maciusiak udał się wówczas na rozmowę do niego i dokonano korekt.

Reklama

- Maciek jest stanowczy. Dzieci dobrze wiedzą, że co powiedział tata, to tak ma być. Nie pytają się drugi raz. Jeżeli coś obiecuje chłopakom, to jest w tym bardzo konsekwentny i zawsze dotrzymuje słowa. Zawsze było ciężko u niego z czasem, bo praca zajmuje mu wiele godzin, ale stara się też dbać o obowiązki w domu - przyznała żona Ania.

Maciek umie sobie zjednać zawodników i przekonać ich do swojej wizji. Jak coś powie, to tak ma być. Wiem też, że jak on coś powie, to zrobię to. To charakter podobny trochę do Stefana Horngachera, który trzymał wszystkich twardą ręką. Do tego nie boi się podejmować trudnych decyzji ani wyciągać konsekwencji ~ powiedział Zniszczoł, któremu Maciusiak bardzo pomógł w tym, by wiślanin w końcu odpalił.

- Jestem pewny, że pod rządami Maćka wrócimy na nasze miejsce w Pucharze Świata. Moim zdaniem Maciek już dawno powinien być trenerem kadry. Bardzo się cieszę, że w końcu został doceniony. Nie mogę się doczekać współpracy z nim. W poprzednim sezonie, choć nie był w skokach, to mieliśmy bliski kontakt. Przyszedł potem na asystenta Thomasa. Nie mam mu nic za złe, ale po prostu nie chciał się wtrącać, dlatego trenowałem na planach Thomasa. I wyszło, jak wyszło. Skakałem bardzo dobrze, ale nie było wyników. Raz skok mi wyszedł, a raz nie. To oznacza brak odpowiedniego przygotowania, bo nie było stabilizacji - dodał.





O tym, że szkoleniowiec z Chochołowa, zadba o właściwą atmosferę w kadrze, jest przekonany Kubacki: - Będzie dużo lepsza współpraca między wszystkimi elementami tego zespołu. Będziemy się wspierać, jak dawniej. I to już dużo nam da. Reklama

On, choć Maciusiakowi, zawdzięcza sporo, to jednak przez pewien czas nie miał po drodze z tym trenerem.

- Tak było, ale też nie byliśmy na wojennej ścieżce. Teraz pracowaliśmy razem przez ten rok. Maciek, jako trener, nabrał więcej doświadczenia i widział, co grało, a co nie. Myślę, że dogadamy się z nim znacznie lepiej - przyznał 35-latek w Planicy.

Maciej Maciusiak / Grzegorz Momot / PAP

Thomas Thurnbichler i Maciej Maciusiak / Grzegorz Momot / PAP

Maciej Maciusiak / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL