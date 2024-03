W ostatnich latach Peter Prevc nie miał jednak okazji, aby spędzić ze swoją małżonką i dziećmi więcej czasu. Do tej pory był on zajęty występami na arenach międzynarodowych. Nic więc dziwnego, że w lutym bieżącego roku podjął on decyzję o zakończeniu sportowej kariery i skupieniu się na rodzinie .

Mina Prevc zabrała głos po zakończeniu kariery męża. "Zawsze starałam się robić to, co było dla niego najlepsze"

O przejście na sportową emeryturę Petera Prevca została zapytana jego małżonka, Mina. Kobieta wyznała, że bycie żoną zawodowego sportowca wcale nie jest łatwe. "Zawsze starałam się robić to, co było najlepsze dla Petera, ale czasami nie było to wcale optymalne. Sukcesy wiążą się z pewnymi przywilejami i to jest niesamowite, ale kiedy jest ciężko, to jest szalenie ciężko. Myślę, że to dobre porównanie do dzieci. Kiedy dziecko jest szczęśliwe, ty jesteś szczęśliwy razem z nim. Z drugiej strony, kiedy ono nie jest szczęśliwe, jest to dla ciebie trudne. Tutaj jest podobnie. Chcesz znaleźć wyjście z kryzysu. Czasem to działa, czasem nie. Czasem wcześniej, czasem później" - przyznała w rozmowie z dziennikarzami portalu siol.net.