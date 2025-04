Burza po słowach Kubackiego o Thurnbichlerze. Niemcy uderzają. Tak to ocenili

Pokazują to wypowiedzi Dawida Kubackiego i Aleksandara Zniszczoła, którzy zwyczajnie przejechali się po swoim byłym już szkoleniowcu. - Bardzo dobra decyzja, jestem z niej bardzo zadowolony. Maciek już dawno powinien był objąć to stanowisko. W mojej ocenie atmosfera była nie taka, jaka powinna być. Na pewno coś nie zagrało w przygotowaniach, nie było systematyczności. Potem byłoby ciężko, nawet jakby Thomas został. W tej grupie byłoby 30 proc. mniej zaangażowania. Nie było atmosfery , a jak nie ma atmosfery, to zaczyna tu coś nie grać, tam coś nie grać - powiedział Zniszczoł przed kamerami Eurosportu.

- Nasz były już trener nie potrafił się ustatkować, że jak coś robimy tak, to robimy to właśnie tak. Było tak, że wieczorem po analizie ustalamy jedną wersję, a na drugi dzień mieszamy w tym wszystkim i zmieniamy. Tak się nie dało. Przez ten czas nie można było go przekonać, żeby chociaż spróbował wnieść trochę spokoju w trening. Bardzo się męczyliśmy. Było dużo kłótni z tego powodu. Zmiany są czymś podyktowane. Poza tym, że nie było wyniku, to nie było perspektywy, że coś się tu zmieni. Jak się widzi, że ktoś rzuca kłody pod nogi zawodnikom i jest to główny trener, to trudno, żeby było fajnie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to, co robił, żeby zrobić pod górkę Kamilowi, to zakrawa o zbrodnię - wtórował Kubacki.