Niespodzianka od FC Barcelona. Lewandowski i Pajor usiedli naprzeciwko siebie

Lewandowski i Pajor w wywiadzie po polsku. Dla FC Barcelona

W rozmowie z ust Pajor pada także bardzo znamienne zdanie, które podkreśla jej ambicję. - Chcemy wygrać wszystko, ten klub ma taką ambicję, my jako drużyna mamy ogromną ambicję, aby ponownie to zrobić dla tego klubu, czyli wygrać wszystko. Jak będziemy jako zespół tak wyglądać, to będziemy wygrywać każde spotkanie i to jest nasz cel - powiedziała. Te słowa mógłby wypowiedzieć oczywiście także Robert Lewandowski, bo jego drużyna również jest w grze na wszystkich frontach.