Słuch o nim zaginął. Wielki talent z Polski powrócił i pokazuje na co go stać

Mateusz Świdnicki jako junior prezentował się bardzo dobrze. Jego sylwetka zachwycała kibiców, porównywano go do legendarnego Sławomira Drabika, któremu zresztą zawdzięcza wiele w karierze. 23-latek współpracował z legendą Włókniarza, po tym jak Maksym Drabik pokłócił się i rozstał z ojcem.

Świetna dyspozycja Świdnickiego

Uratuje swoją karierę?

Jeśli tak dalej pójdzie, to nikogo nie zdziwi, jeżeli Włókniarz zdecyduje się na to, by dać szansę Polakowi. Dla kibiców także byłaby to fantastyczna wiadomość, gdyż jest wychowankiem klubu, a to powoduje, że kibice bardziej utożsamiają się z zespołem, dzięki czemu Włókniarz mógłby liczyć na większą frekwencję podczas ligowych spotkań.