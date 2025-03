Nie milkną echa skandalu w skokach. Miał prowadzić Norwegów, zrezygnował. Mówi dlaczego

Dzień 8 marca 2025 roku na stałe przejdzie do historii skoków narciarskich. Pozostaje mieć nadzieję, że po latach będzie on wspominany jako pretekst do gruntownych zmian, jakich niewątpliwie ta dyscyplina sportu potrzebuje. Chodzi rzecz jasna o kwestie sprzętowe, bo granica została już przekroczona. Od dawna jasne jest, że wszystkie reprezentacje działają na limicie, jeśli chodzi o przygotowanie kombinezonów, ale działania Norwegów z ostatniego konkursu mistrzostw świata na własnej skoczni przekroczyły wszelkie granice tolerancji.

Norcić miał zastąpić Breviga. Padło na Fannemela

Niespełna 24 godziny po sobotnim konkursie Norwegowie zorganizowali konferencję prasową poświęconą właśnie tym wydarzeniom. - Oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy obejść system. To niedopuszczalne. Przez całą noc robiliśmy wszystko, co możliwe, by wyjaśnić, co się stało. Członkowie sztabu przyznali, że wszyli wzmocnione nici w kombinezony Forfanga i Lindvika. To dla mnie ogromny szok. To stoi w sprzeczności ze wszystkim, w co wierzę - przyznał wówczas dyrektor reprezentacji.