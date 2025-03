Norweski skoczek ogłasza zakończenie kariery. "Z ciężkim sercem"

Sondre Ringen przez wiele lat z dumą reprezentował Norwegię na arenie międzynarodowej i był bliski awansu do głównej kadry skoczków narciarskich. Niestety, plany 28-latka zostały pokrzyżowane w grudniu 2023 roku. Podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu zaliczył on potworny wypadek, w trakcie którego z impetem uderzył głową o zeskok. Zebrani pod skocznią kibice z przerażeniem wstrzymali oddech, a konkurs przerwano na 45 minut. Zawodnik przetransportowany został do szpitala, a lekarzom wydawało się, że udało mu się uniknąć poważniejszych obrażeń. Stwierdzono bowiem wówczas, że doznał on jedynie wstrząśnienia mózgu. Kilka tygodni później okazało się jednak, że sytuacja jest o wiele poważniejsza.

