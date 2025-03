Ostatnia pogromczyni Świątek nie obroni tytułu. Wyciekła lista, rezygnuje ze startu

Finał United Cup, półfinał Australian Open, półfinał w Dosze, ćwierćfinał w Dubaju, półfinał w Indian Wells - to tegoroczne osiągnięcia Igi Świątek. Brakuje więc tytułu, ale 23-letnia Polka czeka na niego już blisko dziewięć miesięcy. Po raz ostatni była najlepsza na mączce, wygrała Roland Garros w Paryżu, dokumentując swoją dominację na tej nawierzchni. Bo przecież pamiętamy, że wcześniej były zwycięstwa w Madrycie i Rzymie . Nie udało się tego osiągnąć tylko w Stuttgarcie, a to właśnie zmagania pod dachem w Porsche Arena zaczynają dla Polki sezon na cegle.

WTA 500 Stuttgart. Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Mirra Andriejewa na liście. A brakuje... obrończyni tytułu

Iga znów zagra w Stuttgarcie - wygrała ten turniej w 2022 i 2023 roku, w poprzednim sezonie w półfinale zatrzymała ją Jelena Rybakina . Białorusinka też przyleci do Niemiec, ona była tu trzykrotnie w finale, ale jednak nigdy nowego modelu porsche ze sobą nie zdołała zabrać. I to, że obie wystąpią także i teraz, było wiadomo już w pierwszej połowie lutego, wtedy organizatorzy podali nazwiska: Świątek, Sabalenki, ale także i Jasmine Paolini .

Nie od dziś jednak wiadomo, że do tej rywalizacji bardzo trudno się dostać. Jest to jedyny turniej w Europie rangi 500 przed obowiązkowymi rywalizacjami w Madrycie i Rzymie, do tego świetnie zorganizowany. Podobnie wygląda później sytuacja z imprezą w Berlinie w czerwcu, już na trawie. Zwykle tu tzw. cut następuje w okolicach 20.-25. miejsca, zawodniczki na niższych pozycjach nie mają szans, aby się załapać. W drabince jest miejsce tylko dla 28 tenisistek. Narzekała zresztą na to w zeszłym roku Magda Linette, musiała zmieniać plany. I w tym roku też się nie załapie, w przeciwieństwie do Magdaleny Fręch.