Kolejny cios w Norwegów. Niemiec nie wierzy rywalom, wypalił prosto z mostu

Dawno nie było tak nerwowej końcówki zimowego sezonu w skokach narciarskich, jak podczas obecnie trwającej kampanii . Nie chodzi stricte o walkę o Kryształową Kulę, a o to co dzieje się z Norwegami. Czołowe gwiazdy ze Skandynawii zostały zawieszone do odwołania z powodu używania nielegalnych kombinezonów. Podobnie zresztą najważniejsze osoby ze sztabu szkoleniowego.

Wypowiedzi Niemca ukazały się w depeszy Polskiej Agencji Prasowej. Podopieczny Stefana Horngachera nie zamierzał bawić się w dyplomację. "Każdy zawodnik od razu to wyczuje" - oznajmił na wstępie dla "Zeit Online". "Jako skoczek narciarski od razu zauważasz, kiedy twój kostium był zmanipulowany. W tym przypadku widać to tym bardziej, ponieważ wstawiono szew stabilizujący od nogawki do krocza. To sprawia, że kombinezon jest bardziej sztywny. Kto tego nie widzi, to nie zauważa już niczego" - dodał w dalszej części wypowiedzi.